В Новосибирске вынесли приговор по делу о хищении 1,3 млрд рублей при закупках для НИИ

Центральный районный суд Новосибирска вынес приговор по делу о хищении средств при закупках для НИИ травматологии и ортопедии имени Цивьяна.

Фигурантка дела признана виновной и приговорена к четырём годам колонии общего режима. Также ей назначен штраф в размере 400 тысяч рублей.

По данным следствия, речь идёт о хищениях на сумму более 1,3 млрд рублей. Средства проходили через систему посредников при поставках медицинского оборудования.

Следствие установило, что стоимость оборудования и расходных материалов искусственно завышалась в течение нескольких лет.

Фигурантка возглавляла компанию, через которую проходили финансовые операции, связанные с госзакупками.

Суд также рассматривал обвинения в растрате в особо крупном размере и легализации преступных доходов.