В Новосибирской области начались массовые выездные диспансеризации на предприятиях

В Новосибирской области расширяют практику выездных диспансеризаций для работников предприятий. Программа реализуется в рамках нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь».

Первый этап обследования включает анкетирование, измерение давления, флюорографию, маммографию, ЭКГ, анализы крови и другие базовые исследования.

По данным региональных властей, более 1700 предприятий уже заключили договоры на проведение таких медосмотров.

Один из выездных осмотров прошёл в Новосибирском зоопарке. Врачи поликлиники №27 в течение трёх дней обследовали сотрудников с использованием передвижного диагностического комплекса.

Министр здравоохранения Новосибирской области Ростислав Заблоцкий посетил одно из профилактических мероприятий.

Директор зоопарка Андрей Шило отметил, что такой формат удобен для сотрудников и позволяет пройти обследование без отрыва от работы.

По итогам 2025 года диспансеризацию в регионе прошли около 1,2 миллиона человек. Врачи выявили более 88,5 тысячи новых случаев заболеваний. Чаще всего диагностировались болезни сердца, органов дыхания и сахарный диабет.