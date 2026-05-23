82.76% -1.2
82.76% -1.2
сегодня
24 мая, 07:11
пробки
1/10
погода
+7.9°C
курсы валют
usd 74.69 | eur 87.59
82.76% -1.2
сегодня
24 мая, 07:11
пробки
1/10
погода
+7.9°C
курсы валют
usd 74.69 | eur 87.59
вчера 20:30
общество

В Новосибирской области начались массовые выездные диспансеризации на предприятиях

Фото: Сиб.фм / правительство Новосибирской области
Подпишитесь на Telegram-канал

В Новосибирской области расширяют практику выездных диспансеризаций для работников предприятий. Программа реализуется в рамках нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь».

Первый этап обследования включает анкетирование, измерение давления, флюорографию, маммографию, ЭКГ, анализы крови и другие базовые исследования.

По данным региональных властей, более 1700 предприятий уже заключили договоры на проведение таких медосмотров.

Один из выездных осмотров прошёл в Новосибирском зоопарке. Врачи поликлиники №27 в течение трёх дней обследовали сотрудников с использованием передвижного диагностического комплекса.

Министр здравоохранения Новосибирской области Ростислав Заблоцкий посетил одно из профилактических мероприятий.

Директор зоопарка Андрей Шило отметил, что такой формат удобен для сотрудников и позволяет пройти обследование без отрыва от работы.

По итогам 2025 года диспансеризацию в регионе прошли около 1,2 миллиона человек. Врачи выявили более 88,5 тысячи новых случаев заболеваний. Чаще всего диагностировались болезни сердца, органов дыхания и сахарный диабет.

ОЦЕНИТЬ статью
1
Подпишитесь на нас в max

Игорь Кириченко
Журналист

Читайте в
Мы используем файлы cookie и сервисы аналитики (включая Яндекс.Метрику) для улучшения работы сайта. Продолжая использование сайта, вы соглашаетесь с обработкой ваших персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.