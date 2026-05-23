вчера 22:00
общество

В Новосибирской области предотвратили девять возможных столкновений поездов с автомобилями

С начала 2026 года на железнодорожных переездах в Новосибирской области удалось предотвратить девять потенциальных столкновений поездов с автомобилями. Об этом сообщили в пресс-службе Западно-Сибирской железной дороги.

Отмечается, что избежать аварий помогла быстрая реакция дежурных по переездам и машинистов локомотивов.

Один из случаев произошёл в апреле в районе станции Чулымская. Легковой автомобиль съехал с дороги и застрял между железнодорожными путями.

Дежурный по переезду включил заградительный сигнал. Машинист применил экстренное торможение, после чего поезд успел остановиться. Автомобиль с рельсов удалось убрать вручную.

Также сообщается, что с начала года в регионе зафиксировано одно ДТП на железнодорожных переездах. Подробности происшествия не раскрываются.

Специалисты напоминают о необходимости строго соблюдать правила проезда переездов. Нарушения создают угрозу не только водителям автомобилей, но и пешеходам.

