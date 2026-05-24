Четырём категориям новосибирских пенсионеров повысят выплаты с 1 июня

С первого июня несколько категорий российских пенсионеров получат прибавку к пенсии. О том, кого именно коснётся июньское повышение, и на какую сумму можно рассчитывать, рассказал РИА Новости депутат Государственной думы Алексей Говырин.

Парламентарий пояснил, что прибавка будет начислена по четырём основаниям, причём для двух из них может потребоваться заявление с подтверждающими документами, тогда как остальные начисления СФР произведёт автоматически на основе уже имеющихся данных.

Первое и самое весомое основание касается граждан, которым в мае исполнилось восемьдесят лет. Для них фиксированная выплата к страховой пенсии по старости автоматически удваивается, увеличиваясь с 9 584,69 рубля до 19 169,38 рубля. Вдобавок к этой сумме ежемесячно начисляется надбавка на уход в размере 1 413,86 рубля. Таким образом, совокупный прирост составит 10 998,55 рубля, и увеличенную сумму пенсионеры увидят уже в июньской выплате. Никаких заявлений для этого подавать не требуется.

Второе основание касается пенсионеров, которым в мае была впервые установлена первая группа инвалидности. По словам депутата, фиксированная выплата для них удваивается по тому же механизму до 19 169 рублей 38 копеек, а надбавка на уход также назначается автоматически. Перерасчёт производится на основании данных медико-социальной экспертизы, которые поступают в соцфонд напрямую, без участия самого гражданина.

Третья категория получателей прибавки – пенсионеры, которые в мае подали заявление о перерасчёте в связи с появлением нетрудоспособных иждивенцев. К ним относятся дети до восемнадцати лет, совершеннолетние студенты очной формы обучения до двадцати трёх лет, дети-инвалиды, а также братья, сёстры, внуки и другие нетрудоспособные члены семьи в соответствии с законодательством. За каждого иждивенца начисляется треть фиксированной выплаты, что составляет 3 194,90 рубля. При этом учитывается не более трёх иждивенцев, а значит, совокупная прибавка может достигать 9 584,70 рубля. Это тот случай, когда пенсионеру необходимо самостоятельно обратиться в Социальный фонд с подтверждающими документами.

Четвёртое основание затрагивает неработающих пенсионеров, проживающих в сельской местности, у которых в мае подтверждён стаж не менее тридцати лет работы по профессиям и должностям из утверждённого правительством перечня. Для них фиксированная выплата повышается на двадцать пять процентов, что в 2026 году даёт дополнительные 2 396,17 рубля к ежемесячной пенсии. Если сведения о стаже уже содержатся в системе персонифицированного учёта СФР, перерасчёт сделают автоматически. В противном случае пенсионеру потребуется обратиться в фонд с трудовой книжкой и архивными справками.