82.76% -1.2
82.76% -1.2
сегодня
24 мая, 20:43
пробки
1/10
погода
+7.9°C
курсы валют
usd 74.69 | eur 87.59
82.76% -1.2
сегодня
24 мая, 20:43
пробки
1/10
погода
+7.9°C
курсы валют
usd 74.69 | eur 87.59
сегодня 09:27
общество

Девять аварий на переездах предотвратили железнодорожники в Новосибирской области

Фото: Сиб.фм / Густаво Зырянов
Подпишитесь на Telegram-канал

Сотрудники Западно-Сибирской железной дороги с января 2026 года предотвратили девять потенциальных столкновений с автомобилями на переездах Новосибирской области. Об этом сообщили в службе корпоративных коммуникаций ЗСЖД.

Опасные ситуации возникали на участках Озеро Карачинское – Тебисская, Линево – Дорогино, Сокур – Мочище, Искитим – Ложок, а также вблизи станций Чулымская, Мошково, Болотное и Издревая.

Один из таких инцидентов произошёл в апреле на регулируемом переезде возле станции Чулымская. Легковой автомобиль при пересечении путей неожиданно съехал с проезжей части и застрял прямо в междупутье. Дежурный по переезду мгновенно оценил обстановку и активировал заградительный светофор, подав специальный сигнал локомотивной бригаде. Машинист незамедлительно применил экстренное торможение, что и позволило избежать удара. Застрявшую машину впоследствии вытолкали с опасного участка вручную. Тем не менее, полностью исключить происшествия пока не удаётся: с начала года в регионе зафиксировано одно дорожно-транспортное происшествие на переезде.

Специалисты напоминают, что правила безопасности касаются не только автомобилистов. При включённых световых и звуковых сигналах переходить пути категорически запрещено и пешеходам.

ОЦЕНИТЬ статью
2
Подпишитесь на нас в max

Наталья Шлюшинская
журналист

Читайте в
Мы используем файлы cookie и сервисы аналитики (включая Яндекс.Метрику) для улучшения работы сайта. Продолжая использование сайта, вы соглашаетесь с обработкой ваших персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.