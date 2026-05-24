Девять аварий на переездах предотвратили железнодорожники в Новосибирской области

Сотрудники Западно-Сибирской железной дороги с января 2026 года предотвратили девять потенциальных столкновений с автомобилями на переездах Новосибирской области. Об этом сообщили в службе корпоративных коммуникаций ЗСЖД.

Опасные ситуации возникали на участках Озеро Карачинское – Тебисская, Линево – Дорогино, Сокур – Мочище, Искитим – Ложок, а также вблизи станций Чулымская, Мошково, Болотное и Издревая.

Один из таких инцидентов произошёл в апреле на регулируемом переезде возле станции Чулымская. Легковой автомобиль при пересечении путей неожиданно съехал с проезжей части и застрял прямо в междупутье. Дежурный по переезду мгновенно оценил обстановку и активировал заградительный светофор, подав специальный сигнал локомотивной бригаде. Машинист незамедлительно применил экстренное торможение, что и позволило избежать удара. Застрявшую машину впоследствии вытолкали с опасного участка вручную. Тем не менее, полностью исключить происшествия пока не удаётся: с начала года в регионе зафиксировано одно дорожно-транспортное происшествие на переезде.

Специалисты напоминают, что правила безопасности касаются не только автомобилистов. При включённых световых и звуковых сигналах переходить пути категорически запрещено и пешеходам.