Хуже самого укуса: 3 «спасательных» приёма, которые гарантированно отправят в реанимацию

Дачный сезон и лесные походы манят ароматом шашлыка и свежей земляникой, но у медали есть обратная сторона — риск нарваться на гадюку. В народе до сих пор кочуют «дедовские» методы спасения. Проблема в том, что большинство из них не только бесполезны, но и гарантированно ускоряют летальный исход.

Врач-терапевт Надежда Чернышова расставила точки над i: реально работает только одно правило — немедленная доставка пострадавшего в больницу. Чем быстрее — тем выше шанс. А вот что делать категорически нельзя — читайте ниже.

Ошибка №1: Попытка выпить яд (вместе со спасателем)

Самое опасное заблуждение — отсасывать яд из ранки ртом. «На слизистой губ и языка постоянно есть микротрещины, — предупреждает врач. — Яд молниеносно впитается в кровь того, кто пытается помочь». В итоге скорая увозит двоих: укушенный теряет драгоценные минуты, а его спаситель получает тяжёлую интоксикацию.

Безопасная альтернатива: отсасывать можно только медицинской грушей или шприцом без иглы, но метод эффективен лишь в первые 3–5 минут после атаки змеи.

Ошибка №2: Жгут вместо спасения

Желание перетянуть конечность выше укуса, чтобы «яд не пошёл дальше», почти всегда заканчивается ампутацией. Объяснение простое: жгут перекрывает кровоток, но яд распространяется по лимфатической системе, которую он не блокирует. Уже через 20–30 минут начинается некроз (отмирание тканей). Гангрена — и конечность пилят. А яд всё равно достигает сердца.

Ошибка №3: Прижигание, разрезы и рюмка

Раскалённый металл на месте укуса, крестообразные надрезы (чтобы «яд вытек») — это не помощь, а нанесение дополнительных травм с высоким риском заражения крови. А алкоголь, который многие дают «для храбрости» или обеззараживания, резко расширяет сосуды. Результат — яд всасывается в разы быстрее, провоцируя отёк Квинке.

Вместо того чтобы навредить, сделайте эти шесть простых шагов.

1. Остановите панику и уложите человека. Беготня и крики ускоряют кровообращение, разнося токсин.

2. Избавьтесь от украшений. Кольца, браслеты и часы на укушенной руке или ноге при отёке вопьются в кожу — пилить их придётся уже в больнице.

3. Обеспечьте дробное питьё. Вода или некрепкий чай снижают концентрацию яда в крови. Не литрами залпом, а по нескольку глотков.

4. Иммобилизуйте конечность. Зафиксируйте её подручной шиной или бинтом к телу, как при переломе. Обездвиживание тормозит лимфоток.

5. Транспортируйте лёжа. Идеально — на носилках или на руках. Если идти самому, то только предельно медленно.

6. Запомните главное: единственное лекарство — сыворотка «Антигадюка». Её вводят только врачи в стационаре. Самостоятельные инъекции запрещены из-за высокого риска анафилактического шока.

Немедленно в больницу — если укушен ребёнок или пожилой человек, если змея впилась в шею или голову, а также при появлении тошноты, отёка горла, двоения в глазах или онемения лица.

Даже если вы уверены, что змея была неядовитой (уж, медянка), рану обязательно промывают антисептиком и делают прививку от столбняка. Змеиные зубы по чистоте не уступают ржавому гвоздю.