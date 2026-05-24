Конец «чемодану повербанков»: новые авиаправила оставляют мощные аккумуляторы на земле

Российские авиакомпании ужесточили правила перевозки литиевых батарей и пауэрбанков. Новая редакция, разъяснённая Минтрансом РФ, делит все аккумуляторы на три категории по мощности. Ошибка с выбором девайса может стоить вам изъятия ценной вещи на регистрации.

Что и как можно везти

До 100 Вт·ч — разрешено, но с уведомлением

Это стандартные пауэрбанки для телефонов, наушников, смарт-часов и большинства планшетов. Правило одно: о количестве таких устройств нужно предупредить авиакомпанию.

100–160 Вт·ч — строго по согласованию

В эту категорию попадают аккумуляторы от мощных игровых ноутбуков, профессиональных камер и запасные батареи для инвалидных колясок. Без отдельного разрешения перевозчика их на борт не пропустят.

Свыше 160 Вт·ч — полный запрет

Самый принципиальный момент. Такие источники питания стоят в дронах, электросамокатах, гироскутерах и тяжёлом походном оборудовании (например, в мощных фонарях или портативных холодильниках). Они отныне не допускаются на борт российских самолётов ни под каким видом.

Даже если ваш пауэрбанк подходит под разрешённые параметры, соблюдайте четыре жёстких условия:

1. Только ручная кладь. Сдавать в багаж такие устройства запрещено.

2. Изолированные контакты. Аккумулятор должен быть в заводской упаковке, отдельном зиплок-пакете, защитном чехле или органайзере.

3. Выключенное состояние на весь полёт. Зарядка на борту категорически запрещена — из-за риска перегрева и возгорания литиевой батареи.

4. Готовность к проверке. Емкость могут проконтролировать на регистрации, при досмотре, у выхода на посадку и даже в салоне.

«Без подтверждения ёмкости устройство могут не допустить к перевозке», — предупредили в Минтрансе. Иными словами, если маркировка стёрлась или вы не можете доказать характеристики, пауэрбанк скорее всего изымут.

Самые частые нарушения, которые теперь будут отсекать:

· туристы с тяжёлыми пауэрбанками для длительных походов;

· владельцы техники на литиевых батареях (дроны, электросамокаты);

· путешественники, кладущие зарядные устройства в чемодан.

Планируя перелёт, внимательно посмотрите на маркировку ваших аккумуляторов. Если найти данные о мощности не удалось — лучше оставить устройство дома, иначе его конфискуют прямо в аэропорту.