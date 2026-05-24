Новый тариф на связь: с 1 июня покупка телефонного номера подорожает

С 1 июня 2026 года в России повышаются государственные пошлины за предоставление операторам связи новых номерных ресурсов. Соответствующее решение, как сообщается на официальном сайте Минцифры РФ, было принято Межведомственной рабочей группой, которая занимается оптимизацией лицензионных и разрешительных процессов.

Что именно меняется? Плата за один телефонный номер, который входит в план нумерации седьмой зоны всемирной нумерации (то есть обычный абонентский номер), составит 100 рублей. Такая же сумма — 100 рублей — будет взиматься за номер из единой сети отечественной электросвязи.

При этом закон предусматривает одно исключение: новые ставки не коснутся выделения нумерации из кодов доступа к услугам электросвязи.

Важно понимать, что пошлина взимается не напрямую с граждан при покупке SIM-карты, а с операторов связи — когда они получают от государства новые блоки номеров. Однако в конечном счёте эти издержки, как правило, закладываются в тарифы для абонентов или стоимость подключения.

Фактически для обычного человека нововведение означает, что приобретение нового номера может стать немного дороже, чем раньше. Точный размер повышения будет зависеть от политики каждого конкретного оператора.