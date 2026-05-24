сегодня 13:27
общество

Пятнадцать пожаров потушили в Новосибирской области за сутки

Фото: Сиб.фм
За минувшие сутки в Новосибирской области зарегистрировано пятнадцать пожаров. Среди них три случая горения мусора и сухой травы, а также восемь возгораний в жилом секторе, пострадали два человека. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС России.

Один из пожаров произошёл утром 23 мая в садовом обществе «Тайфун» Калининского района Новосибирска. Там вспыхнула баня из бруса. Прибывшие на место огнеборцы МЧС России справились с открытым горением за двадцать одну минуту, ещё более получаса ушло на полную ликвидацию последствий. Огонь полностью уничтожил постройку на площади пятнадцать квадратных метров. К счастью, никто не пострадал.

Кроме того, спасатели пять раз выезжали на ликвидацию последствий дорожно-транспортных происшествий, в которых травмы получили семь человек. На водоёмах региона за сутки обошлось без происшествий.

Ранее Сиб.фм сообщал о крупном пожаре в административном здании на Богдана Хмельницкого в Новосибирске.

Наталья Шлюшинская
журналист

Читайте в
