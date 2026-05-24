Свой или арендованный: юрист объяснил, где и кому можно кататься на электросамокате

В российских городах всё чаще вводятся сезонные ограничения для средств индивидуальной мобильности (СИМ) — электросамокатов, моноколёс, гироскутеров. Однако далеко не все владельцы личных устройств понимают, распространяются ли на них запреты, которые власти вводят для арендных самокатов (кикшеринга). Разъяснения дал юрист Васильчук.

Как пояснил эксперт, всё зависит от того, как именно сформулировано решение муниципальных властей.

· Ситуация первая: введён полный запрет на использование СИМ. Это значит, что пользоваться личным электросамокатом на улицах города нельзя ни для поездок, ни для парковки. Запрет абсолютный и не делает исключений для частных владельцев.

· Ситуация вторая: запрет касается только аренды (кикшеринга). В этом случае владельцы личных самокатов не подпадают под ограничение. Они обязаны руководствоваться разделом 24 Правил дорожного движения РФ, который регулирует движение СИМ. Там прописаны скоростной режим, возрастные ограничения и правила пересечения проезжей части.

Юрист подчеркнул, что действующее законодательство (в частности, ПДД) уже даёт рамочные нормы для регулирования электросамокатов. Но конкретные решения — вводить ли полный запрет, ограничивать только аренду или, наоборот, развивать велоинфраструктуру — остаются за местными и региональными властями.

Прежде чем достать электросамокат после зимы, зайдите на сайт мэрии вашего города или в местные СМИ. Найдите актуальное постановление об использовании СИМ в текущем сезоне. Если там написано «запрещены средства индивидуальной мобильности» — без уточнений — ваш личный самокат тоже под запретом. Если написано «запрещена аренда электросамокатов» — можете кататься, но строго по ПДД.

Игнорирование этих нюансов может привести к штрафу или эвакуации устройства, предупреждает юрист.