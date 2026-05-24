Тройной штраф за воду: как россияне попадают на повышенный тариф и что делать

Правительство РФ постановлением № 1871 от 25 ноября 2025 года ужесточило правила для непорядочных потребителей. Если раньше коэффициент составлял 1,5, то теперь он вырос до 3. Итоговая сумма в квитанции за холодную воду может оказаться втрое выше стандартного норматива. При этом горячее водоснабжение и электричество под новые правила не попали — там порядок начислений остался прежним.

Общественный деятель и эксперт в сфере ЖКХ Дмитрий Бондарь в интервью агентству «Прайм» назвал три категории граждан:

· те, кто добровольно не установил счётчик, хотя техническая возможность для этого была;

· владельцы, вовремя не прошедшие поверку прибора учёта или допустившие его поломку;

· те, кто не передаёт показания более трёх месяцев подряд.

Главный легальный способ остаться при обычном нормативе — получить официальный акт о невозможности монтажа прибора учёта. Такой документ выдаётся ресурсоснабжающей организацией, если установка действительно невозможна (например, из-за конструктивных особенностей инженерных сетей).

Также эксперт советует регулярно проверять актуальные данные о своих счётчиках через систему ГИС ЖКХ или управляющую компанию. Очень удобно делать это через мобильное приложение «Госуслуги.Дом». Самое главное правило — своевременно передавать показания. Тогда вы будете платить только за реально потреблённые кубометры, а не по завышенному нормативу.