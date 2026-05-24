В Новосибирске трёхлетняя девочка лишилась части пальца из-за двери в подъезде

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело в связи с историей о травмировании малолетнего ребёнка в Новосибирске. Поводом для реакции главы ведомства стало обращение матери пострадавшей девочки, поступившее в Информационный центр СК, сообщили в пресс-службе ведомства.

Инцидент произошёл в феврале этого года в одном из домов на улице Демьяна Бедного. При входе в подъезд рука трёхлетней малышки оказалась зажата тяжёлой дверью, которая не была оборудована специальным доводчиком. Это привело к травматической ампутации фаланги пальца. Ребёнку была оказана медицинская помощь, и девочка до сих пор проходит реабилитацию.

В региональном следственном управлении СК России по данному факту уже организована процессуальная проверка. Александр Бастрыкин поставил задачу перед исполняющим обязанности руководителя областного СУ СК Антоном Бадулиным возбудить уголовное дело. Руководитель ведомства также потребовал доложить об установленных обстоятельствах случившегося, а впоследствии – и об итогах расследования. Ход исполнения поручения взят на контроль в центральном аппарате Следственного комитета РФ.