В Новосибирске выставили на продажу рублёвую банкноту СССР за 5 млн рублей

В Новосибирске на продажу выставили банкноту СССР номиналом один рубль за 5 миллионов рублей. Объявление появилось на одной из интернет-площадок 20 мая.

Продавец указал, что речь идет о купюре 1991 года выпуска. Банкнота находится в категории бывших в употреблении товаров.

В описании отмечается, что в комплект входит один экземпляр. Другие особенности и причины высокой стоимости продавец не уточнил.

Советские банкноты и монеты нередко появляются на сайтах объявлений по высоким ценам. Стоимость обычно зависит от редкости серии, состояния купюры и интереса со стороны коллекционеров.