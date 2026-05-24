Жителям Новосибирска рассказали об изменениях в законах с 1 июня

С 1 июня в России вступает в силу ряд изменений в финансовой сфере. Нововведения коснутся пенсионных выплат, налогов, а также мер поддержки семей с детьми.

Часть пенсионеров получит повышение выплат. Речь идёт о гражданах, которым в мае исполнилось 80 лет. Для них увеличивается фиксированная часть страховой пенсии.

Также повышение предусмотрено для пенсионеров с инвалидностью I группы, если статус был установлен в мае. Им положена увеличенная фиксированная выплата и дополнительная надбавка за уход.

При этом действует правило: повышение фиксированной выплаты назначается только один раз и по одному основанию. Если человек уже получает повышенную выплату, дополнительного увеличения не предусмотрено.

Отдельно предусмотрены доплаты для пенсионеров с иждивенцами. Надбавка назначается за детей, а также за других нетрудоспособных родственников. Выплата начисляется за каждого иждивенца, но не более чем за трёх человек.

Изменения затронут и доходы от банковских вкладов. Вводится обновлённый порог необлагаемых процентов. При превышении установленного лимита часть дохода будет облагаться налогом.

С начала лета также стартует приём заявок на новую семейную выплату для работающих родителей с двумя и более детьми. Поддержка будет доступна семьям с доходом ниже установленного регионального уровня.

Отдельно отмечается изменение порядка возврата части налога для таких семей. При соблюдении условий ставка может быть снижена до 6 процентов, а разница возвращена через Социальный фонд.

Кроме того, в июне россиян ждёт короткая рабочая неделя из-за празднования Дня России. Выходные продлятся с 12 по 14 июня.

Также до 1 июня необходимо отчитаться о движении средств по зарубежным счетам. Требование распространяется на физических лиц, имеющих иностранные банковские и электронные счета.