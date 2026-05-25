Митя Фомин раскритиковал Калининский район Новосибирска — мусор и разбитые дороги

Новосибирский певец Митя Фомин во время последнего приезда в родной город провёл несколько дней в Калининском районе и остался недоволен его состоянием. Своими впечатлениями артист поделился в социальных сетях.

Знаменитость указал на горы мусора и разбитые дороги.

Он выразил сожаление, что местным жителям приходится жить в разрушающемся районе. При этом Фомин отметил, что раньше это место считалось одним из самых красивых в Новосибирске.

