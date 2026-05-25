Новосибирцы сдали почти 8 тонн мелочи в рамках «Монетной недели»

В Новосибирской области в рамках всероссийской акции «Монетная неделя» жители сдали 7,7 тонны монет. Об этом сообщили в Сибирском ГУ Центрального банка РФ.

Акция проходила с 6 по 18 апреля. В ней приняли участие около 2 700 человек. Общая сумма сданной мелочи превысила 6 миллионов рублей.

«Монетная неделя» проводится дважды в год — весной и осенью. В рамках акции граждане могут обменять накопившиеся монеты на банкноты или зачислить деньги на счёт. Основная цель — вернуть мелочь в денежный оборот.

Чаще всего жители сдавали 10-рублёвые монеты. Также активно приносили монеты номиналом 1 и 2 рубля.

В целом по Сибирскому федеральному округу участники акции собрали 26,6 тонны монет — это сопоставимо с весом примерно трёх грузовых вагонов.