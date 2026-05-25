Решение по делу НКБК стало судебным прецедентом в Новосибирске

В Новосибирске 1 июня состоится рассмотрение апелляции по делу «Новосибирского картонно-бумажного комбината» и его директора Игоря Диденко. Ранее суд вынес ему обвинительный приговор.

Директор получил 2,5 года условного срока и штраф почти 200 миллионов рублей. Также ему запретили заниматься деятельностью, связанной с производством и переработкой картона и бумаги.

В самом предприятии решение суда назвали чрезмерно строгим. Там заявили, что оно не учитывает интересы 728 сотрудников и значение комбината для региона.

Особое внимание в компании обращают на дополнительное наказание в виде запрета на руководство профильным производством. По мнению представителей предприятия, такая мера является избыточной.

По данным Судебного департамента Верховного суда РФ, за последние годы по аналогичной статье лишение права занимать должности или заниматься деятельностью назначалось лишь в небольшом числе случаев.