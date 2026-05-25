«Спартак» назвал себя самым титулованным клубом страны после победы в Кубке России

Московский «Спартак» после победы в Суперфинале FONBET Кубка России получил поздравление в собственном Telegram-канале. В воскресенье красно-белые обыграли «Краснодар» в «Лужниках» — основное время завершилось со счётом 1:1, а в серии пенальти сильнее оказались спартаковцы (4:3).

В клубном канале отметили, что у команды больше всех чемпионств и больше всех кубков, назвав «Спартак» самым титулованным клубом страны. Авторы поздравления также добавили, что другим клубам не стоит завидовать. Для красно-белых этот трофей стал пятым в истории Кубка России. А с учётом побед в Кубке СССР общее количество кубков достигло 15. Это рекордный показатель — московский клуб обошёл ЦСКА, у которого 14 кубков.

Ранее сообщалось, что футбольная «Сибирь» проведёт домашний матч против «Иртыша».