В Красноярске рухнул самолет с двумя пассажирами

На севере Красноярского края легкомоторный самолет Аэропракт-22 совершил жесткую посадку. Об этом сообщили в пресс-службе Западно-Сибирской транспортной прокуратуры.

По предварительным данным, происшествие произошло около 15 часов по местному времени в районе поселка Осиновый мыс Богучанского района. Самолет эксплуатировала компания «Аэропром».

После посадки пострадали два человека. Капитан воздушного судна и летчик-наблюдатель были доставлены в больницу.

Транспортная прокуратура начала проверку. Специалисты выясняют, соблюдались ли требования безопасности полетов.