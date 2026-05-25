вчера 17:00
проиcшествия

В Красноярске рухнул самолет с двумя пассажирами

Фото: Сиб.фм / Западно-Сибирская транспортная прокуратура
Подпишитесь на Telegram-канал

На севере Красноярского края легкомоторный самолет Аэропракт-22 совершил жесткую посадку. Об этом сообщили в пресс-службе Западно-Сибирской транспортной прокуратуры.

По предварительным данным, происшествие произошло около 15 часов по местному времени в районе поселка Осиновый мыс Богучанского района. Самолет эксплуатировала компания «Аэропром».

После посадки пострадали два человека. Капитан воздушного судна и летчик-наблюдатель были доставлены в больницу.

Транспортная прокуратура начала проверку. Специалисты выясняют, соблюдались ли требования безопасности полетов.

Игорь Кириченко
Журналист

