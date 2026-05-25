В Новосибирск на этой неделе придёт жара до +30 градусов

Новосибирцы, уставшие от ледяного мая и ночных заморозков до -5, уже на этой неделе наконец-то увидят настоящее лето. С 24 по 29 мая воздух в областной столице прогреется до +30...+32 градусов.

Пик жары ожидается в четверг и пятницу, 28–29 мая. До этого температура будет расти постепенно: в понедельник — около +16, во вторник — до +24, в среду — уже +28. Ночные показатели тоже поднимутся до комфортных +10...+15 градусов.

Осадков в период жары практически не прогнозируется. Солнце будет активно, так что метеорологи советуют не забывать про головные уборы, лёгкую одежду и побольше воды. После затяжной весны в Новосибирск наконец приходит лето.