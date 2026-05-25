В Новосибирске социальные НКО обсудили объединение усилий для помощи горожанам

На рабочем совещании департамента по социальной политике мэрии Новосибирска с участием СО НКО обсудили возможности объединения усилий и ресурсов НКО, что позволит более эффективно помогать группам горожан, нуждающимся в поддержке.

Открывая совещание, начальник департамента по социальной политике Ольга Потапова отметила, что подобная встреча проходит впервые и на неё пригласили организации, выигравшие конкурс проектов на получение поддержки в виде субсидий. Главная цель совещания – дать возможность представителям социальных НКО познакомиться друг с другом для будущего сотрудничества.

В этом году на поддержку социальных проектов НКО в виде субсидий выделена сумма 6 млн рублей. «Задача совещания рассказать о целях субсидиарной программы департамента по социальной политике мэрии Новосибирска, обсудить цели и задачи наших проектов, сделать их более эффективными, в том числе и за счет объединения проектов», — отметила Ольга Рамильевна.

В ходе совещания начальники отделов департамента социальной политики представили основные направления соцподдержки и ключевые метрики, касающиеся групп горожан, нуждающихся в поддержке. Руководители проектов в свою очередь рассказали о содержании и наполнении своих проектов и поделились опытом создания коллабораций.

Комментируя итоги совещания, Ольга Потапова отметил, что очень довольна, тем, что такое совещание прошло. «Мы никогда ранее подобных встреч не проводили. Каждая общественная организация, прошедшая конкурсный отбор, хороша в своем направлении. Но на встрече они увидели друг друга, познакомились и получили реальнуювозможность оценить, чем они могут быть полезны не только людям, нуждающимся в помощи, но и друг другу. Благодаря объединению сил они могут сделать свои проекты более эффективными для населения. В 2025 году у нас было создано две коллаборации. К примеру, у нас долгое время существует проект, направленный на обучение родственников по уходу за своими близкими в домашних условиях. Мы объединили его с совершенно новым проектом, который нацелен на подготовку родственников по уходу за ребятами, которые получили боевые травмы в зоне специальной военной операции. Здесь подготовка отличается, потому что у эти ребятне только боевые травмы, но и ПТСР. Здесь нужен особенный уход и плюс психологическая поддержка. Есть у нас также проект «ПроДеменция», который объединяет ухаживающихза близкими с таким синдромом. Поэтому мы сейчас с двумя организациями делаем заезд выходного дня для восстановления жизненного потенциала и ресурса, чтобы человек не выгорал, не уставал. Это очень важно. И вторая наша коллаборации – это компания «Катэрвил», Федерация развития футбола и команда новосибирских спортсменов, которые перенесли трансплантацию органов. Мы их объединили и сейчас они вышли совсем на другой уровень. Спортсмены успешно выступают на турнирах и привозят кубки.

И так объединиться могут и другие наши организации. Это однозначно позволит увеличить охват и сделать больше полезного для людей. Мы совершенно точно сохраним субсидиарную поддержку. Без партнеров из некоммерческого сектора нам не обойтись. В прошлом году порядка пяти тысяч граждан получили поддержку непосредственно благодаря помощи социально-ориентированных некоммерческих организаций. Их поддержка и их ресурс очень важны для нас», — подчеркнула Ольга Потапова.

Директор автономной некоммерческой организации дополнительного образования «Федерация развития футбола» Степан Гутов уточнил, что организация реализует несколько проектов: «Наряду с нашим основным проектом, нацеленным на семьи, «Фестиваль футбола», мы запустили в прошлом году проект «Лига особенных героев» для детей с ограниченными возможностями здоровья. Очень рады, что эти проекты находят поддержку в департаменте по социально политике мэрии Новосибирска. Социальная деятельность очень сложная, эмоционально затратная, и когда я чувствую поддержку, я понимаю, что делаю все это не зря, и что не мне одному это все нужно», — поделился Степан Гутов.

Автор текста: Ольга Еренкова.