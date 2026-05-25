82.76% -1.2
82.76% -1.2
сегодня
26 мая, 00:44
пробки
1/10
погода
+7.9°C
курсы валют
usd 74.69 | eur 87.59
82.76% -1.2
сегодня
26 мая, 00:44
пробки
1/10
погода
+7.9°C
курсы валют
usd 74.69 | eur 87.59
вчера 16:25
общество

В Новосибирске социальные НКО обсудили объединение усилий для помощи горожанам

Фото: пресс-служба АРСП / опубликовано СИБ.ФМ
Подпишитесь на Telegram-канал

На рабочем совещании департамента по социальной политике мэрии Новосибирска с участием СО НКО обсудили возможности объединения усилий и ресурсов НКО, что позволит более эффективно помогать группам горожан, нуждающимся в поддержке.

Открывая совещание, начальник департамента по социальной политике Ольга Потапова отметила, что подобная встреча проходит впервые и на неё пригласили организации, выигравшие конкурс проектов на получение поддержки в виде субсидий. Главная цель совещания – дать возможность представителям социальных НКО познакомиться друг с другом для будущего сотрудничества.

В этом году на поддержку социальных проектов НКО в виде субсидий выделена сумма 6 млн рублей. «Задача совещания рассказать о целях субсидиарной программы департамента по социальной политике мэрии Новосибирска, обсудить цели и задачи наших проектов, сделать их более эффективными, в том числе и за счет объединения проектов», — отметила Ольга Рамильевна.

В ходе совещания начальники отделов департамента социальной политики представили основные направления соцподдержки и ключевые метрики, касающиеся групп горожан, нуждающихся в поддержке. Руководители проектов в свою очередь рассказали о содержании и наполнении своих проектов и поделились опытом создания коллабораций.

Фото В Новосибирске социальные НКО обсудили объединение усилий для помощи горожанам 2

Комментируя итоги совещания, Ольга Потапова отметил, что очень довольна, тем, что такое совещание прошло. «Мы никогда ранее подобных встреч не проводили. Каждая общественная организация, прошедшая конкурсный отбор, хороша в своем направлении. Но на встрече они увидели друг друга, познакомились и получили реальнуювозможность оценить, чем они могут быть полезны не только людям, нуждающимся в помощи, но и друг другу. Благодаря объединению сил они могут сделать свои проекты более эффективными для населения. В 2025 году у нас было создано две коллаборации. К примеру, у нас долгое время существует проект, направленный на обучение родственников по уходу за своими близкими в домашних условиях. Мы объединили его с совершенно новым проектом, который нацелен на подготовку родственников по уходу за ребятами, которые получили боевые травмы в зоне специальной военной операции. Здесь подготовка отличается, потому что у эти ребятне только боевые травмы, но и ПТСР. Здесь нужен особенный уход и плюс психологическая поддержка. Есть у нас также проект «ПроДеменция», который объединяет ухаживающихза близкими с таким синдромом. Поэтому мы сейчас с двумя организациями делаем заезд выходного дня для восстановления жизненного потенциала и ресурса, чтобы человек не выгорал, не уставал. Это очень важно. И вторая наша коллаборации – это компания «Катэрвил», Федерация развития футбола и команда новосибирских спортсменов, которые перенесли трансплантацию органов. Мы их объединили и сейчас они вышли совсем на другой уровень. Спортсмены успешно выступают на турнирах и привозят кубки.

И так объединиться могут и другие наши организации. Это однозначно позволит увеличить охват и сделать больше полезного для людей. Мы совершенно точно сохраним субсидиарную поддержку. Без партнеров из некоммерческого сектора нам не обойтись. В прошлом году порядка пяти тысяч граждан получили поддержку непосредственно благодаря помощи социально-ориентированных некоммерческих организаций. Их поддержка и их ресурс очень важны для нас», — подчеркнула Ольга Потапова.

Фото В Новосибирске социальные НКО обсудили объединение усилий для помощи горожанам 3

Директор автономной некоммерческой организации дополнительного образования «Федерация развития футбола» Степан Гутов уточнил, что организация реализует несколько проектов: «Наряду с нашим основным проектом, нацеленным на семьи, «Фестиваль футбола», мы запустили в прошлом году проект «Лига особенных героев» для детей с ограниченными возможностями здоровья. Очень рады, что эти проекты находят поддержку в департаменте по социально политике мэрии Новосибирска. Социальная деятельность очень сложная, эмоционально затратная, и когда я чувствую поддержку, я понимаю, что делаю все это не зря, и что не мне одному это все нужно», — поделился Степан Гутов.

Автор текста: Ольга Еренкова.

ОЦЕНИТЬ статью
0
Подпишитесь на нас в max

Галина Дидан
Журналист

Читайте в
Мы используем файлы cookie и сервисы аналитики (включая Яндекс.Метрику) для улучшения работы сайта. Продолжая использование сайта, вы соглашаетесь с обработкой ваших персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.