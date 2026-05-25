В Новосибирске задержали курьера с наркотиками на улице Богаткова

За последние три дня сотрудники Агентства Безопасности ГВАРДИЯ предотвратили 24 попытки хищений и пресекли 67 нарушений общественного порядка, среди которых — распространение запрещённых веществ и несанкционированное проникновение на охраняемые объекты.

22 мая экипаж ГБР-82 нёс службу в районе дома № 53 по ул. Богаткова. Охранники обратили внимание на подозрительного молодого человека: он внимательно оглядывался, рылся в траве и фотографировал места, где только что копал. При разговоре выяснилось, что житель Ленинского района 1998 г.р. по заданию из Telegram делал тайники с наркотиками.

У него изъяли пять из семи подготовленных свёртков. Нарушителя задержали. Примечательно, что полицию вызвал сам курьер: позвонив на «02», он сообщил, что его схватили и ему страшно. Гвардейцы передали задержанного прибывшим стражам порядка.

23 мая в 20:40 охранник БЦ «Сити-Центр» заметил на мониторах двух посторонних на верхних этажах и вызвал ГБР. Экипаж ГБР-74 оперативно прибыл на место и задержал подростков 14 и 15 лет, пытавшихся пробраться на крышу. Молодых людей гвардейцы доставили в отдел полиции «Центральный».

Той же ночью, в 22:25, в бар на ул. Магистральной в Пашино вошли двое нетрезвых мужчин, внесённых в чёрный список службы безопасности. Сработала тревожная кнопка, и бойцы ГБР-85 вывели нарушителей на улицу, напомнив о запрете на посещение. Спутницы мужчин ушли, а сами они вернулись в 03:06 24 мая уже с группой поддержки из примерно двадцати человек. Угрожая травматическим пистолетом, они спровоцировали вызвать ГБР. На объект выехали пять экипажей. 32-летний ранее судимый мужчина был задержан вместе с оружием и передан в полицию.