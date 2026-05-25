82.76% -1.2
82.76% -1.2
сегодня
25 мая, 17:04
пробки
1/10
погода
+7.9°C
курсы валют
usd 74.69 | eur 87.59
82.76% -1.2
сегодня
25 мая, 17:04
пробки
1/10
погода
+7.9°C
курсы валют
usd 74.69 | eur 87.59
сегодня 11:17
общество

Житель Новосибирской области продал знакомому ружьё за 1,5 тысячи рублей и попал под суд

Фото: прокуратура Новосибирской области / опубликовано на Сиб.фм
Подпишитесь на Telegram-канал

В Новосибирской области перед судом предстанет 37-летний житель села Усть-Тарка, обвиняемый в незаконном сбыте огнестрельного оружия. Уголовное дело было возбуждено по части 7 статьи 222 УК РФ. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.

По версии следствия, в начале декабря 2025 года сельчанин, находясь у себя дома, предложил знакомому приобрести гладкоствольное ружье модели «ТОЗ-25». Оружие хранилось у мужчины нелегально, никаких разрешительных документов на него не было. Покупатель согласился на сделку и отдал продавцу полторы тысячи рублей, после чего забрал ружье. В дальнейшем незаконно проданное оружие было обнаружено и изъято сотрудниками правоохранительных органов.

Сам обвиняемый полностью признал вину в совершенном преступлении. Уголовное дело будет рассматривать Татарский районный суд.

ОЦЕНИТЬ статью
0
Подпишитесь на нас в max

Наталья Шлюшинская
журналист

Читайте в
Мы используем файлы cookie и сервисы аналитики (включая Яндекс.Метрику) для улучшения работы сайта. Продолжая использование сайта, вы соглашаетесь с обработкой ваших персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.