Житель Новосибирской области продал знакомому ружьё за 1,5 тысячи рублей и попал под суд

В Новосибирской области перед судом предстанет 37-летний житель села Усть-Тарка, обвиняемый в незаконном сбыте огнестрельного оружия. Уголовное дело было возбуждено по части 7 статьи 222 УК РФ. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.

По версии следствия, в начале декабря 2025 года сельчанин, находясь у себя дома, предложил знакомому приобрести гладкоствольное ружье модели «ТОЗ-25». Оружие хранилось у мужчины нелегально, никаких разрешительных документов на него не было. Покупатель согласился на сделку и отдал продавцу полторы тысячи рублей, после чего забрал ружье. В дальнейшем незаконно проданное оружие было обнаружено и изъято сотрудниками правоохранительных органов.

Сам обвиняемый полностью признал вину в совершенном преступлении. Уголовное дело будет рассматривать Татарский районный суд.