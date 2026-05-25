Жителей Новосибирска пригласили провести собственные экскурсии по городу

Музей Новосибирска объявил о начале приёма заявок на IX фестиваль авторских пешеходных экскурсий «Новосибирск — город А. Д. Крячкова».

В 2026 году фестиваль посвятят 150-летию архитектора Андрей Крячков. Мероприятие пройдет с 3 по 5 июля.

Принять участие смогут не только профессиональные гиды, но и обычные жители города, которые интересуются историей, архитектурой и краеведением.

Организаторы принимают проекты экскурсий продолжительностью от полутора до двух часов. Авторы могут рассказать о необычных местах, зданиях, улицах или показать Новосибирск через собственный взгляд. При этом маршрут не обязательно должен быть связан с работами Крячкова.

Формат экскурсий тоже не ограничивают. Участникам предлагают создавать классические прогулки, квесты или иммерсивные программы.

Для подачи заявки нужно рассказать о себе, представить маршрут и кратко описать идею экскурсии. Заявки принимают до 1 июня.

С 1 по 30 июня для участников организуют бесплатное обучение. Кураторы помогут подготовить и доработать маршруты. После этого лучшие экскурсии смогут посетить жители и гости Новосибирска.