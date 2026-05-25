Жители НСО получили 438 тысяч выплат по больничным на 8 млрд рублей

Отделение Социального фонда России по Новосибирской области напомнило жителям региона о мерах поддержки для официально работающих граждан.

Система обязательного социального страхования помогает людям сохранить доход в период болезни, ухода за родственниками, беременности и рождения детей. Также выплаты положены при несчастных случаях на производстве и профессиональных заболеваниях.

Получать пособия могут сотрудники, которые работают по трудовому или гражданско-правовому договору. За них работодатели перечисляют страховые взносы.

Женщины имеют право на выплаты по беременности и родам, единовременное пособие при рождении ребенка и ежемесячные выплаты по уходу за ребенком до полутора лет. При производственных травмах предусмотрены дополнительные страховые компенсации и оплата медицинской реабилитации.

С начала 2026 года отделение Соцфонда по Новосибирской области уже оплатило более 438 тысяч больничных листов. Общая сумма выплат превысила 8 миллиардов рублей.

В фонде также напомнили, что индивидуальные предприниматели могут получать такие выплаты. Для этого нужно добровольно вступить в систему страхования и самостоятельно платить взносы.