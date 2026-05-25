82.76% -1.2
82.76% -1.2
сегодня
26 мая, 00:46
пробки
1/10
погода
+7.9°C
курсы валют
usd 74.69 | eur 87.59
82.76% -1.2
сегодня
26 мая, 00:46
пробки
1/10
погода
+7.9°C
курсы валют
usd 74.69 | eur 87.59
вчера 18:40
общество

Жители НСО получили 438 тысяч выплат по больничным на 8 млрд рублей

Фото: Сиб.фм
Подпишитесь на Telegram-канал

Отделение Социального фонда России по Новосибирской области напомнило жителям региона о мерах поддержки для официально работающих граждан.

Система обязательного социального страхования помогает людям сохранить доход в период болезни, ухода за родственниками, беременности и рождения детей. Также выплаты положены при несчастных случаях на производстве и профессиональных заболеваниях.

Получать пособия могут сотрудники, которые работают по трудовому или гражданско-правовому договору. За них работодатели перечисляют страховые взносы.

Женщины имеют право на выплаты по беременности и родам, единовременное пособие при рождении ребенка и ежемесячные выплаты по уходу за ребенком до полутора лет. При производственных травмах предусмотрены дополнительные страховые компенсации и оплата медицинской реабилитации.

С начала 2026 года отделение Соцфонда по Новосибирской области уже оплатило более 438 тысяч больничных листов. Общая сумма выплат превысила 8 миллиардов рублей.

В фонде также напомнили, что индивидуальные предприниматели могут получать такие выплаты. Для этого нужно добровольно вступить в систему страхования и самостоятельно платить взносы.

ОЦЕНИТЬ статью
0
Подпишитесь на нас в max

Игорь Кириченко
Журналист

Читайте в
Мы используем файлы cookie и сервисы аналитики (включая Яндекс.Метрику) для улучшения работы сайта. Продолжая использование сайта, вы соглашаетесь с обработкой ваших персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.