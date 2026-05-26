Арестованный УАЗ заставил жителя Новосибирской области вернуть 147 тысяч долга

В Тогучине 66-летний местный житель полностью погасил задолженность по аренде земельного участка под лесные насаждения только после того, как судебные приставы наложили арест на его автомобиль УАЗ-452. Сумма долга составляла 147 тысяч рублей, сообщили в пресс-службе ГУФССП России по Новосибирской области.

В отношении мужчины было возбуждено исполнительное производство. Получив сведения об имуществе неплательщика, пристав выехала по адресу его проживания и обнаружила во дворе УАХ-452. На месте был составлен акт ареста с полным запретом на использование транспортного средства. Должник попытался договориться о частичной оплате, однако сотрудник ведомства разъяснила, что такая мера не освобождает от мер принудительного исполнения.

Перспектива остаться без машины сработала: уже на следующий день мужчина принес квитанцию о полном погашении задолженности. После того как деньги фактически поступили взыскателю, все наложенные ограничения были сняты.