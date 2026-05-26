82.76% -1.2
82.76% -1.2
сегодня
26 мая, 17:21
пробки
1/10
погода
+7.9°C
курсы валют
usd 74.69 | eur 87.59
82.76% -1.2
сегодня
26 мая, 17:21
пробки
1/10
погода
+7.9°C
курсы валют
usd 74.69 | eur 87.59
сегодня 11:50
общество

Арестованный УАЗ заставил жителя Новосибирской области вернуть 147 тысяч долга

Фото: Сиб.фм / Густаво Зырянов
Подпишитесь на Telegram-канал

В Тогучине 66-летний местный житель полностью погасил задолженность по аренде земельного участка под лесные насаждения только после того, как судебные приставы наложили арест на его автомобиль УАЗ-452. Сумма долга составляла 147 тысяч рублей, сообщили в пресс-службе ГУФССП России по Новосибирской области.

В отношении мужчины было возбуждено исполнительное производство. Получив сведения об имуществе неплательщика, пристав выехала по адресу его проживания и обнаружила во дворе УАХ-452. На месте был составлен акт ареста с полным запретом на использование транспортного средства. Должник попытался договориться о частичной оплате, однако сотрудник ведомства разъяснила, что такая мера не освобождает от мер принудительного исполнения.

Перспектива остаться без машины сработала: уже на следующий день мужчина принес квитанцию о полном погашении задолженности. После того как деньги фактически поступили взыскателю, все наложенные ограничения были сняты.

ОЦЕНИТЬ статью
0
Подпишитесь на нас в max

Наталья Шлюшинская
журналист

Читайте в
Мы используем файлы cookie и сервисы аналитики (включая Яндекс.Метрику) для улучшения работы сайта. Продолжая использование сайта, вы соглашаетесь с обработкой ваших персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.