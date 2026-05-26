Дорогу в Новосибирской области закрыли для грузовиков из-за паводка

Территориальное управление автомобильных дорог Новосибирской области объявило о временном ограничении движения грузового транспорта по дороге Н-2936 «Песчаное Озеро – Старый Кошкуль». Запрет на отрезке с 3-го по 8-й километр продлиться с 16:00 25 мая до 12:00 15 июня 2026 года. Об этом сообщили в пресс-службе ТУАД.

Причиной закрытия названо прохождение весеннего паводка, замачивание основания автодороги, а также выявленные пучинообразования и просадки с частичным разрушением проезжей части. В ТУАД подчеркнули, что подобные ограничения вводятся в том случае, когда другими мерами обеспечить безопасность дорожного движения уже нельзя.

Для водителей фур разработана схема альтернативного проезда. Объехать аварийный участок предлагается по сети региональных и местных трасс, следуя через Троицкое, либо используя маршрут через само Песчаное Озеро. Водителям приносят извинения за вынужденные неудобства и настоятельно просят заранее корректировать маршруты.