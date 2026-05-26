сегодня 08:07
проиcшествия

Грузовик вспыхнул на трассе «Сибирь» под Новосибирском

Фото: АСТ-54 / опубликовано на Сиб.фм
В Новосибирской области произошло серьёзное ДТП с участием грузового автомобиля в районе 88-го километра трассы Р-255 «Сибирь».

После аварии огонь полностью охватил машину. Как сообщается в MAX-канале АСТ-54, движение транспорта оказалось заблокировано в оба направления.

Сотрудники Госавтоинспекции выехали на место для установления всех обстоятельств происшествия. В пресс-службе ведомства отметили, что в настоящий момент на аварийном участке дороги организовано реверсивное движение автотранспорта. Водителей просят быть внимательными.

Наталья Шлюшинская
журналист

