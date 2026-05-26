Новосибирцам рассказали, какие штрафы вводят летом 2026 года

В России с лета 2026 года начнут поэтапно действовать изменения в Кодексе об административных правонарушениях. Новые нормы вступят в силу с 1 июня и 1 июля и затронут всех водителей.

Одним из ключевых нововведений станет ужесточение наказания за выезд на встречную полосу. При фиксации камерой штраф составит 7 500 рублей. При повторном нарушении возможное лишение прав — до одного года. При остановке инспектором водитель может лишиться прав сразу на срок от 4 до 6 месяцев.

Изменится и система штрафов за неоплаченную парковку. Вводится единый федеральный штраф — 3 500 рублей. Также появится правило: на оплату парковки даётся 15 минут с момента остановки автомобиля.

Ужесточится контроль за использованием телефона за рулём. Любые действия с устройством в руках будут считаться нарушением. Штраф останется на уровне 1 500 рублей, но круг ситуаций для его применения расширится.

Отдельные изменения коснутся пешеходных переходов. Водитель обязан уступать дорогу пешеходу даже в случае, если тот остановился и не продолжает движение.

Также вводятся более строгие требования к читаемости номерных знаков. Грязные или нечитаемые номера будут считаться нарушением независимо от погодных условий.

Кроме того, усилят контроль за нештатными световыми приборами. За установку неподходящих фар предусмотрен штраф и обязательное устранение нарушений.

Часть изменений начнёт действовать с 1 июня 2026 года, остальные — с 1 июля.