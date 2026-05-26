Сервис для оценки рыночной стоимости труда соискателей появился на Авито Работе

Авито Работа представила инструмент зарплатной аналитики для соискателей. Разработанный калькулятор «Знайте себе цену» позволяет оценить уровень дохода: достаточно ввести профессию, график работы, регион и размер текущего заработка.

Алгоритм рассчитывает рыночную вилку на основе схожих предложений платформы, учитывая отраслевые особенности и территориальные различия. По данным опроса, 51% россиян называют зарплату главным критерием при выборе работодателя. Понимание рыночных показателей помогает кандидатам аргументированно формировать ожидания и принимать взвешенные решения при трудоустройстве.

В первом квартале 2026 года средние зарплатные ожидания выросли на 17% год к году и достигли 70 882 рублей. В отдельных профессиях запросы существенно выше: бурильщики ориентируются на 186 527 рублей, водители-дальнобойщики — на 178 813 рублей. Сервис также формирует подборку вакансий от работодателей, выделяя объявления с рыночным уровнем оплаты труда. Введённые пользовательские данные обезличены и используются исключительно для расчёта и сравнения с рыночными показателями, не передаются третьим лицам.

Директор бизнес-направления Авито Работы Андрей Кучеренков отметил, что инструмент помогает соискателям соотносить ожидания с актуальными предложениями работодателей и оперативнее находить подходящие вакансии на рынке труда.