В Новосибирске предлагают купить «книгу 1354 года» за 130 тысяч рублей

Житель Новосибирска решил продать антикварное издание – «книгу 1354 года». Соответствующее объявление появилось на одной из популярных интернет-площадок.

За редкий экземпляр владелец хочет выручить 130 тысяч рублей, но при этом предлагает покупателям самим назначить цену. Состояние книги указано как «бывшее в употреблении», а тематика – географическая.

Никаких подробностей о происхождении раритета продавец не раскрывает. Потенциальным коллекционерам остаётся лишь гадать, действительно ли фолиант пережил сотни лет.