82.76% -1.2
82.76% -1.2
сегодня
26 мая, 07:10
пробки
1/10
погода
+7.9°C
курсы валют
usd 74.69 | eur 87.59
82.76% -1.2
сегодня
26 мая, 07:10
пробки
1/10
погода
+7.9°C
курсы валют
usd 74.69 | eur 87.59
сегодня 07:00
недвижимость

В Новосибирске выставили на продажу дом в виде волны за 140 млн рублей

Фото: Сиб.фм / сайт объявлений
Подпишитесь на Telegram-канал

В Новосибирске выставили на продажу загородный дом необычной архитектуры. Здание выполнено в форме волны и оценено в 140 миллионов рублей.

Дом расположен в коттеджном поселке «Горки Академпарка» рядом с Академгородком. Площадь объекта составляет более 933 квадратных метров. Жилая площадь — около 320 квадратных метров. Также предусмотрены террасы и балконы площадью 124 квадратных метра. Участок занимает 2723 квадратных метра.

По информации из объявления, дом строился по индивидуальному проекту для личного проживания. Территория находится в закрытом охраняемом поселке.

В доме три этажа, включая подземный. На цокольном уровне расположены технические помещения, котельная, сауна, хамам, бассейн, зимний сад и другие зоны. Первый этаж включает кухню-столовую, гостиную, жилые комнаты, гардеробные и гараж. На втором этаже находятся гостевые комнаты, спортзал и дополнительные жилые помещения.

На участке также есть баня площадью 64 квадратных метра, построенная из рубленого бревна.

Дом оснащен современной инженерной системой. В нём установлены газовые котлы, резервное отопление, вентиляция, кондиционирование, видеонаблюдение и система увлажнения воздуха.

ОЦЕНИТЬ статью
0
Подпишитесь на нас в max

Игорь Кириченко
Журналист

Читайте в
Мы используем файлы cookie и сервисы аналитики (включая Яндекс.Метрику) для улучшения работы сайта. Продолжая использование сайта, вы соглашаетесь с обработкой ваших персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.