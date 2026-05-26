В Новосибирске выставили на продажу дом в виде волны за 140 млн рублей

В Новосибирске выставили на продажу загородный дом необычной архитектуры. Здание выполнено в форме волны и оценено в 140 миллионов рублей.

Дом расположен в коттеджном поселке «Горки Академпарка» рядом с Академгородком. Площадь объекта составляет более 933 квадратных метров. Жилая площадь — около 320 квадратных метров. Также предусмотрены террасы и балконы площадью 124 квадратных метра. Участок занимает 2723 квадратных метра.

По информации из объявления, дом строился по индивидуальному проекту для личного проживания. Территория находится в закрытом охраняемом поселке.

В доме три этажа, включая подземный. На цокольном уровне расположены технические помещения, котельная, сауна, хамам, бассейн, зимний сад и другие зоны. Первый этаж включает кухню-столовую, гостиную, жилые комнаты, гардеробные и гараж. На втором этаже находятся гостевые комнаты, спортзал и дополнительные жилые помещения.

На участке также есть баня площадью 64 квадратных метра, построенная из рубленого бревна.

Дом оснащен современной инженерной системой. В нём установлены газовые котлы, резервное отопление, вентиляция, кондиционирование, видеонаблюдение и система увлажнения воздуха.