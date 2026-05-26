В пятницу похолодает до +17: погода в Новосибирске на конец недели

На этой неделе в Новосибирской области воздух прогреется до +30 градусов. Прогноз опубликовал «Западно-Сибирский гидрометцентр».

27 мая ночью температура составит +8...+13 градусов, днём поднимется до +25...+30. Переменная облачность, в основном без осадков. Днём в западных районах местами возможны небольшие дожди и грозы. Ветер юго-восточный: ночью 2–7 метров в секунду с порывами до 12, днём 4–9 метров в секунду с порывами до 14.

28 мая ночные температуры — +10...+15 градусов, дневные — +25...+30. Ночью преимущественно сухо, днём в отдельных районах пройдут кратковременные дожди с грозами. Ветер юго-восточный: ночью до 12 метров в секунду, днём до 16.

29 мая станет немного прохладнее. Ночью — +10...+15 градусов, днём — +16...+21, местами до +26. Ожидаются кратковременные дожди, местами грозы, днём при грозах возможны сильные ливни. Ветер сменится на северо-западный: ночью 5–10 метров в секунду с порывами до 15, днём 5–13 метров в секунду с порывами до 20.

В самом Новосибирске 27 и 28 мая ночью будет +10...+15, днём +25...+28. А 29 мая температура опустится: ночью +13...+15, днём +17...+19.

