82.76% -1.2
82.76% -1.2
сегодня
26 мая, 12:42
пробки
1/10
погода
+7.9°C
курсы валют
usd 74.69 | eur 87.59
82.76% -1.2
сегодня
26 мая, 12:42
пробки
1/10
погода
+7.9°C
курсы валют
usd 74.69 | eur 87.59
сегодня 11:03
общество

В СГУГиТ впервые вручили премию «Молодёжная политика 2025–2026»

Фото: СГУГиТ / опубликовано СИБ.ФМ
Подпишитесь на Telegram-канал

22 мая в Сибирском государственном университете геосистем и технологий (СГУГиТ) состоялась торжественная церемония вручения премии «Молодёжная политика 2025–2026». Масштабное событие прошло в рамках форума «Студенческий кругозор» при поддержке Федерального агентства по делам молодежи «Росмолодёжь» и «Росмолодёжь.Гранты».

Награды получили 46 преподавателей и 24 сотрудника университета, чей вклад в развитие молодежной политики вуза был особо отмечен. Также благодарственные письма вручили более чем 100 студентам – лидерам, активистам и талантливой молодежи.

Фото В СГУГиТ впервые вручили премию «Молодёжная политика 2025–2026» 2

Церемония охватила широкий спектр направлений студенческой жизни. Номинации: «Патриотическое направление», «Российские Студенческие Отряды», «Добровольчество», «Научно-исследовательская деятельность», «Экологическое добровольчество», «Студенческий туризм», «Студенческое медиа», «Культура и творчество», «Студенческий спорт», «Флагман молодежной политики».

Отдельно наградили победителей грантового конкурса «Студенческое инициативное бюджетирование». Проект «Академия лидерства» (автор Александра Солдатова) и «Платформа перемен» (автор Екатерина Бухтина) получили грантовую поддержку в размере 300 000 рублей каждый.

Фото В СГУГиТ впервые вручили премию «Молодёжная политика 2025–2026» 3

– В этом году мы заложили уникальную традицию, которая отныне станет главным событием завершения учебного года. Приятно видеть, как много талантливых, неравнодушных и амбициозных ребят трудится на благо университета. Преподаватели, сотрудники, партнеры и, конечно, студенты – именно они создают ту энергию, которая движет СГУГиТ вперед. Поздравляю каждого с этой заслуженной наградой и желаю не останавливаться на достигнутом. Впереди – новые горизонты и еще более громкие победы, – прокомментировала проректор по молодежной политике и воспитательной деятельности СГУГиТ Наталья Борисовна Кирилова.

Премия «Молодёжная политика 2025–2026» обещает стать доброй традицией, объединяющей талантливых, активных и неравнодушных студентов и сотрудников университета.

ОЦЕНИТЬ статью
0
Подпишитесь на нас в max

Галина Дидан
Журналист

Читайте в
Мы используем файлы cookie и сервисы аналитики (включая Яндекс.Метрику) для улучшения работы сайта. Продолжая использование сайта, вы соглашаетесь с обработкой ваших персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.