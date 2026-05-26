В СГУГиТ впервые вручили премию «Молодёжная политика 2025–2026»

22 мая в Сибирском государственном университете геосистем и технологий (СГУГиТ) состоялась торжественная церемония вручения премии «Молодёжная политика 2025–2026». Масштабное событие прошло в рамках форума «Студенческий кругозор» при поддержке Федерального агентства по делам молодежи «Росмолодёжь» и «Росмолодёжь.Гранты».

Награды получили 46 преподавателей и 24 сотрудника университета, чей вклад в развитие молодежной политики вуза был особо отмечен. Также благодарственные письма вручили более чем 100 студентам – лидерам, активистам и талантливой молодежи.

Церемония охватила широкий спектр направлений студенческой жизни. Номинации: «Патриотическое направление», «Российские Студенческие Отряды», «Добровольчество», «Научно-исследовательская деятельность», «Экологическое добровольчество», «Студенческий туризм», «Студенческое медиа», «Культура и творчество», «Студенческий спорт», «Флагман молодежной политики».

Отдельно наградили победителей грантового конкурса «Студенческое инициативное бюджетирование». Проект «Академия лидерства» (автор Александра Солдатова) и «Платформа перемен» (автор Екатерина Бухтина) получили грантовую поддержку в размере 300 000 рублей каждый.

– В этом году мы заложили уникальную традицию, которая отныне станет главным событием завершения учебного года. Приятно видеть, как много талантливых, неравнодушных и амбициозных ребят трудится на благо университета. Преподаватели, сотрудники, партнеры и, конечно, студенты – именно они создают ту энергию, которая движет СГУГиТ вперед. Поздравляю каждого с этой заслуженной наградой и желаю не останавливаться на достигнутом. Впереди – новые горизонты и еще более громкие победы, – прокомментировала проректор по молодежной политике и воспитательной деятельности СГУГиТ Наталья Борисовна Кирилова.

Премия «Молодёжная политика 2025–2026» обещает стать доброй традицией, объединяющей талантливых, активных и неравнодушных студентов и сотрудников университета.