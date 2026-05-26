Зелёный Марафон 2026 в Новосибирске: дистанции, расписание, схема забега

30 мая в Новосибирске состоится масштабный спортивный праздник — СберПрайм Зелёный Марафон. В этом году забег пройдёт в 13-й раз и соберёт жителей города на обновлённый фестиваль бега и музыки.

Стартовый городок разместится перед «Сибирь-Ареной» на территории парка «Арена» по адресу: ул. Немировича-Данченко, 160. В спортивной программе представлены забеги для участников с разным уровнем подготовки. Самые юные бегуны и люди с ограниченными возможностями здоровья выйдут на дистанцию 500 метров. Самой массовой традиционно станет дистанция 4,2 км. Опытные спортсмены смогут испытать себя на дистанциях в 10 км и полумарафоне – 21 км. Кроме того, будет организована семейная дистанция на 500 метров.

Программа забегов 30 мая начнётся ранним утром. Уже в 6:30 откроется стартовый городок и стартует регистрация на полумарафон. В 7:30 для участников самой длинной дистанции проведут зарядку и построение, а ровно в 8:00 будет дан старт забега на 21,1 км. После зарядки и построения в 10:00–10:30 бегуны на десятку уйдут на старт в 10:30.

В 11:30 состоится торжественное открытие и награждение победителей забегов на 10 км и 21,1 км. Затем, после зарядки и построения в 12:15, в 12:30 стартует массовый забег на 4,2 км.

Детская и инклюзивная программа начнётся чуть позже. В 12:45 для юных участников проведут разминку и построение. Первыми в 13:00 побегут самые маленькие — дети 4–6 лет. С 13:20 до 13:35 на старт последовательно выйдут мальчики и девочки по возрастам: сначала 7–10 лет, затем 11–17 лет. Сразу после них, в 13:40, стартует семейная дистанция на 500 метров. Завершат спортивную часть в 13:45 взрослый инклюзивный забег и в 13:50 детский инклюзивный забег для участников от 6 до 17 лет.

Награждение победителей забега на 4,2 км, а также детских и инклюзивных стартов состоится в 14:00. А уже 14:30 начнётся фестивальная часть, хедлайнером которой станет дуэт RASA.

Стартовые номера выдаются заранее. Получить их можно 28 и 29 мая с 10:00 до 18:00 в двух офисах Сбера: на проспекте Карла Маркса, 22 и на ул. Серебренниковской, 20. При себе необходимо иметь оригинал удостоверения личности и медицинскую справку-допуск к забегу. Участие в марафоне бесплатное. При регистрации можно сделать благотворительный взнос – все собранные средства будут направлены в фонд «Вклад в будущее» на программы подготовки к школе для детей с ментальными особенностями и опытом сиротства. Сбер традиционно удвоит итоговую сумму пожертвований.