Сортировка отходов в действии: как АО «САХ» меняет подход к экологии

В Новосибирске 5 июня, в День эколога и Всемирный день охраны окружающей среды, региональный оператор АО «САХ» провел экскурсию по своим сортировочным линиям для журналистов и студентов-экологов Новосибирского государственного педагогического университета (НГПУ).

Мероприятие состоялось на Гусинобродском полигоне, где специалисты компании продемонстрировали, как работает система раздельного сбора и сортировки отходов в городе. На экскурсии участникам рассказали о важности раздельного сбора отходов в Новосибирске. В условиях современного мегаполиса раздельный сбор отходов стал не прихотью, а необходимостью. С осени 2024 года АО «САХ» активно заменяет устаревшие металлические сетки для раздельного сбора на современные синие пластиковые контейнеры. На данный момент по городу размещено уже 3 125 контейнеров под раздельный сбор твердых коммунальных отходов (ТКО), из которых 1 605 были установлены в последнее время.

Во время экскурсии участники смогли увидеть процесс сортировки отходов на сортировочных линиях. Специалисты компании показали, как вторсырье из синих контейнеров и старых ржавых сеток поступает на сортировку, где оно разделяется на фракции, прессуется и готовится к отправке на переработку. Каждый месяц на линиях сортировки выбирается не менее 100 тонн вторичных материальных ресурсов, таких как полимеры, стекло, консервные, алюминиевые банки и макулатура. Всего на участках обрабатывается до 500 тонн раздельно собранных отходов. «Важно понимать, что сортировка — это первый шаг на пути к переработке. У нас есть возможность обрабатывать 100% раздельно собранных отходов со всех контейнерных площадок Новосибирска», — отметил руководитель направления стратегического развития АО «САХ» Алексей Кривенко. Он объяснил, что переработка вторичных материальных ресурсов — это процесс, который начинается с их выбора и заканчивается продажей переработчикам. Обсуждая важность сортировки, специалисты АО «САХ» подчеркнули, что при правильной сортировке можно значительно увеличить объем собираемого вторсырья. «Если люди будут более сознательно относиться к раздельному сбору, это поможет нам обрабатывать больше отходов и, соответственно, уменьшить объем несортированных отходов», — добавил Павел Ануфриев, начальник службы обработки АО «САХ».

С осени 2025 года САХ начал продавать вторсырье через торговую площадку Российского экологического оператора. Кроме того, АО «САХ» проводит экоакции по популяризации раздельного сбора отходов, а также организует мероприятия в различных районах Новосибирска с помощью экомобиля. Например, экомобиль компании вывозит вторсырье из детских садов и школ. «Мы надеемся, что подобные мероприятия помогут изменить отношение новосибирцев к раздельному сбору отходов. Это не просто модная тенденция, а необходимость для будущего нашей планеты», — резюмировал Кривенко. Экскурсия позволила ознакомиться с процессами сортировки отходов. А работа сортировочной линии САХ служит важным шагом на пути к более экологичному будущему Новосибирска.

Подробнее о других экологических мероприятиях в МАХ. Будьте в курсе анонсов и не пропускайте акции — присоединяйтесь!

Реклама. АО «САХ» ИНН 5403086426 Erid: 2W5zFHqB1sX