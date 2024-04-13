Активисты РНД из Новосибирска требуют снять платок с головы кассира

По мнению активистов, что этот платок разжигает межнациональную вражду.

Активисты Русской народной дружины (РНД) начали протест против женщины-кассира в одной из аптек на улице Карла Маркса из-за её хиджаба, который они считают разжигающим межнациональную вражду. Об этом пишет «Сибкрай».

Один из руководителей организации подчеркнул, что они борются за соблюдение Конституции и законов, особенно в контексте многоконфессиональности страны. Активисты утверждают, что хиджаб не является частью национального костюма, а связан с радикальным исламом, и готовы принять меры, включая бойкот аптечной сети, если администрация аптеки не реагирует на их требования.

Они отмечают, что различают православный платок и хиджаб как разные сущности, указывая на отсутствие русских девушек в абсолютно русских нарядах на кассах или в госучреждениях.

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