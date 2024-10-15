Гибель на Алтае и призывники: главные новости Новосибирской области за 15 октября

Редакция Сиб.фм собрала главные новости Новосибирска и области за вторник, 15 октября.

В Улаганском районе Республики Алтай из-за камнепада погибла 18-летняя студентка одного из вузов Новосибирска. Об этом Сиб.фм сообщил источник. Известно, что Алина (имя изменено) на отлично закончила школу № 2 «Спектр» в Бердске. В июле её награждали в доме культуры и вручили медаль «За особые успехи в учении».

В Новосибирском районном суде начался суд над 15-летней школьницей, которая год назад напала на свою подругу в лесу в поселке Кудряшовский. Известно, что обвиняемую признали вменяемой после психиатрической экспертизы, однако своей вины она не признает.

15 октября у стен военного комиссариата Дзержинского и Калининского районов проводили молодых сибиряков, которые были призваны на срочную службу в Вооруженные силы РФ. Корреспондент Сиб.фм побывал на месте событий.

В Новосибирске из торгового центра «Сан-Сити» поднялся густой дым. Происходит эвакуация посетителей. ЧП произошло около 09:30 15 октября. На предоставленных кадрах Сиб.фм видно большое количество пожарной техники, спасатели зашли в здание.