82.76% -1.2
82.76% -1.2
сегодня
09 сентября, 14:19
пробки
5/10
погода
+19.6°C
курсы валют
usd 82.33 | eur 96.56
82.76% -1.2
сегодня
09 сентября, 14:19
пробки
5/10
погода
+19.6°C
курсы валют
usd 82.33 | eur 96.56
сегодня 13:00
общество

На Аллее связистов в Новосибирске заменят рябины на хвойные деревья

Фото: Сиб.фм

В Новосибирске началась реконструкция Аллеи связистов у консерватории, в ходе которой все рябины, высаженные в 2010 году, будут заменены на хвойные деревья.

Как сообщает пресс-служба мэрии, это решение связано с обновлением территории у памятника Михаилу Глинке и переходом к гранитному оформлению пространства.

Директор Горзеленхоза Станислав Веремьёв пояснил, что хвойные деревья помогут предотвратить засорение ливневой канализации, которое ранее вызывала опадающая листва. Все демонтируемые рябины сохранят: часть пересадят на Красный проспект и в скверы для замены погибших деревьев, остальные разместят в питомнике.

Ранее сообщалось, что в Новосибирске ожидается потепление до +20 градусов.

ОЦЕНИТЬ статью
0
Подпишитесь на нас в Telegram

Кристина Уколова
Журналист

Читайте в
Мы используем файлы cookie и сервисы аналитики (включая Яндекс.Метрику) для улучшения работы сайта. Продолжая использование сайта, вы соглашаетесь с обработкой ваших персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.