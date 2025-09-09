На Аллее связистов в Новосибирске заменят рябины на хвойные деревья

В Новосибирске началась реконструкция Аллеи связистов у консерватории, в ходе которой все рябины, высаженные в 2010 году, будут заменены на хвойные деревья.

Как сообщает пресс-служба мэрии, это решение связано с обновлением территории у памятника Михаилу Глинке и переходом к гранитному оформлению пространства.

Директор Горзеленхоза Станислав Веремьёв пояснил, что хвойные деревья помогут предотвратить засорение ливневой канализации, которое ранее вызывала опадающая листва. Все демонтируемые рябины сохранят: часть пересадят на Красный проспект и в скверы для замены погибших деревьев, остальные разместят в питомнике.

