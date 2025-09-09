82.76% -1.2
сегодня 15:33
общество

В Новосибирской области создадут совет по строительной политике при губернаторе

Фото: Сиб.фм

При губернаторе Новосибирской области будет создан совет по реализации строительной политики.

Соответствующее постановление подписал глава региона Андрей Травников.

Согласно положению, совет будет выполнять функции совещательного органа для выработки предложений по государственной политике в строительной сфере. В его задачи войдет рассмотрение и согласование заданий на архитектурно-строительное проектирование объектов стоимостью от 50 млн рублей, финансируемых из областного бюджета.

Председателем совета станет Андрей Травников, а его заместителем — вице-губернатор Роман Теленчинов. Всего в состав войдет 15 человек.

Ранее сообщалось, что в Новосибирске более 187 млн пассажиров воспользовались общественным транспортом.

0
Кристина Уколова
Журналист

