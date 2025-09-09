В Новосибирской области создадут совет по строительной политике при губернаторе

При губернаторе Новосибирской области будет создан совет по реализации строительной политики.

Соответствующее постановление подписал глава региона Андрей Травников.

Согласно положению, совет будет выполнять функции совещательного органа для выработки предложений по государственной политике в строительной сфере. В его задачи войдет рассмотрение и согласование заданий на архитектурно-строительное проектирование объектов стоимостью от 50 млн рублей, финансируемых из областного бюджета.

Председателем совета станет Андрей Травников, а его заместителем — вице-губернатор Роман Теленчинов. Всего в состав войдет 15 человек.

