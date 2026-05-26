сегодня 12:40
общество

ФАС попросила нефтяные компании не разгонять цены на бензин в Новосибирске

Федеральная антимонопольная служба призвала нефтяные компании сдерживать рост цен на бензин.

Особое внимание ведомство обратило на то, что при формировании стоимости топлива внутри страны не нужно ориентироваться на зарубежные котировки. Если какой-либо крупный производитель решит поднять ценники без уважительной причины, это посчитают нарушением закона.

Сейчас в Новосибирске средняя цена на АИ-92 составляет 64,54 рубля за литр, на АИ-95 — 68,81 рубля, на АИ-98 — 87,88 рубля.

Ранее сообщалось, что новосибирские геофизики придумали, как искать нефть на шельфе дешевле.

