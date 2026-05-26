Экс-вице-мэр Новосибирска Алексей Кондратьев может возглавить правительство Томской области

Бывший вице-мэр Новосибирска Алексей Кондратьев может возглавить правительство Томской области. Губернатор Владимир Мазур внёс кандидатуру своего зама по строительству на пост председателя регионального правительства. Теперь назначение должен одобрить местный парламент.

Кондратьев проработал в мэрии Новосибирска 25 лет. С 2014 по 2024 год он занимал должность вице-мэра и начальника департамента строительства и архитектуры. В феврале 2025 года чиновник перешёл на работу в Томскую область, став заместителем губернатора по строительству и архитектуре.

Напомним, Томская область с конца 2025 года начала переход от администрации к формированию правительства. Процесс должен завершиться 1 июня.

Ранее сообщалось, что бывший вице-мэр Новосибирска назначен замгубернатора Томской области.