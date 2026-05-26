Медведи, лоси и косули: в Новосибирской области предупредили о риске встречи с дикими животными

В 2026 году жители Новосибирской области могут столкнуться с дикими животными практически в любой точке региона. Об этом предупредили в министерстве природных ресурсов и экологии.

По данным ведомства, вся территория области пригодна для обитания зверей и птиц, поэтому встреча возможна в любом районе. Чаще всего люди видят косуль, лосей, лисиц, енотовидных собак, бобров и ондатр. Не исключено и появление медведя. Бурые хищники замечены в Кыштовском, Северном, Венгеровском, Убинском, Чулымском, Колыванском, Маслянинском, Сузунском, Мошковском, Каргатском, Коченёвском и Искитимском районах.

В министерстве напомнили правила поведения: при встрече с диким животным нужно отойти на безопасное расстояние, не преследовать его и не делать резких движений, сообщает Оm1.

Ранее сообщалось, что спасённые в Приморье гималайские медвежата вышли в уличный вольер Новосибирского зоопарка.