82.76% -1.2
82.76% -1.2
сегодня
26 мая, 17:22
пробки
1/10
погода
+7.9°C
курсы валют
usd 74.69 | eur 87.59
82.76% -1.2
сегодня
26 мая, 17:22
пробки
1/10
погода
+7.9°C
курсы валют
usd 74.69 | eur 87.59
сегодня 13:00
общество

Медведи, лоси и косули: в Новосибирской области предупредили о риске встречи с дикими животными

Фото: Сиб.фм / Freepik
Подпишитесь на Telegram-канал

В 2026 году жители Новосибирской области могут столкнуться с дикими животными практически в любой точке региона. Об этом предупредили в министерстве природных ресурсов и экологии.

По данным ведомства, вся территория области пригодна для обитания зверей и птиц, поэтому встреча возможна в любом районе. Чаще всего люди видят косуль, лосей, лисиц, енотовидных собак, бобров и ондатр. Не исключено и появление медведя. Бурые хищники замечены в Кыштовском, Северном, Венгеровском, Убинском, Чулымском, Колыванском, Маслянинском, Сузунском, Мошковском, Каргатском, Коченёвском и Искитимском районах.

В министерстве напомнили правила поведения: при встрече с диким животным нужно отойти на безопасное расстояние, не преследовать его и не делать резких движений, сообщает Оm1.

Ранее сообщалось, что спасённые в Приморье гималайские медвежата вышли в уличный вольер Новосибирского зоопарка.

ОЦЕНИТЬ статью
0
Подпишитесь на нас в max

Кристина Уколова
Журналист

Читайте в
Мы используем файлы cookie и сервисы аналитики (включая Яндекс.Метрику) для улучшения работы сайта. Продолжая использование сайта, вы соглашаетесь с обработкой ваших персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.