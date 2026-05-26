Мотоцикл «Регул» столкнулся с мопедом: в аварии под Новосибирском травмированы двое детей

В Новосибирской области два ребёнка пострадали в ДТП с участием несовершеннолетних водителей мототехники. Авария случилась утром 26 мая в селе Раисино Убинского района. Об этом сообщили в пресс-службе региональной Госавтоинспекции.

По данным ведомства, около 11 часов утра несовершеннолетний водитель мотоцикла «Регул» во время движения столкнулся с попутным мопедом ABS, за рулём которого тоже находился подросток. В результате происшествия травмы получили водитель мопеда и его несовершеннолетний пассажир. Детей доставили в больницу. Характер повреждений не уточняется.

Сотрудники ГАИ выясняют все обстоятельства случившегося. В ведомстве напомнили, что управление транспортом без прав грозит штрафом от 5 до 15 тысяч рублей для подростков старше 16 лет. Если ребёнку нет 16 лет, ответственность могут понести родители или законные представители.

Ранее в Госавтоинспекции Новосибирской области отмечали, что с наступлением весенне-летнего сезона растёт число ДТП с участием несовершеннолетних водителей мототранспорта.

