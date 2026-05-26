На Красном проспекте в Новосибирске высадили 30 новых рябин — озеленение продолжается

На аллее Красного проспекта в Новосибирске высадили 30 новых рябин. Участок — от улицы Достоевского до Писарева. Об этом в своём телеграм-канале «МАКС» сообщил мэр Максим Кудрявцев.

Глава города отметил, что работы по благоустройству продолжаются: в ближайшее время здесь появится ещё 30 деревьев. Следующий этап — озеленение на улице Державина.

Кампания по обновлению зелёных зон идёт по всему Новосибирску. На проспекте Дзержинского, на участке от Волочаевской до Ползунова, аварийные деревья заменят 90 пирамидальных тополей. А в Октябрьском районе за неделю высадили более 50 крупномеров хвойных пород и рябин.

