В Ленинском районе Новосибирска снесут аварийный дом 1954 года — износ достиг 70%

В Ленинском районе Новосибирска расселят аварийный дом 1954 года постройки.

Двухэтажный барак на улице Чехова, 390 признали ветхим несколько лет назад. Минувшей зимой его износ достиг 70 процентов. В январе городские власти даже ввели режим повышенной готовности — из-за критического состояния конструкций возникла реальная угроза обрушения.

Теперь мэр Максим Кудрявцев подписал постановление о расселении. Восемь квартир изымут у собственников путём выкупа для муниципальных нужд. Сам дом снесут.

