сегодня 11:40
общество

Своевременное лечение сердечно-сосудистых заболеваний спасло почти 1500 жителей НСО

В первом квартале 2026 года своевременная помощь кардиологов спасла жизни почти 1500 жителей Новосибирской области. Врачам удалось предотвратить у этих пациентов острые сосудистые катастрофы, включая инфаркты и инсульты. Данные привели в пресс-службе регионального министерства здравоохранения.

В области работает штаб по профилактике и борьбе с сердечно-сосудистыми заболеваниями. На очередном заседании подвели итоги работы по организации помощи пациентам с болезнями сердца и стенозирующим поражением артерий. Сейчас в регионе действуют 10 сосудистых центров.

Заместитель министра здравоохранения Лада Шалыгина пояснила, что выделенные средства направили именно на хирургическое лечение, чтобы предотвращать острые состояния и осложнения. Врачи заранее видят необходимость, например, в установке стента и проводят операцию. Все центры оснащены высокотехнологичным оборудованием, а штат укомплектован квалифицированными кадрами.

Ранее кардиолог рассказал о продуктах, предотвращающих инфаркт.

Кристина Уколова
Журналист

