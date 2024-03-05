Более 70 работ алтайские мастера посвятили кочевым цивилизациям

1 марта на курорте Сбера «Манжерок» начала работу выставка «Стерегущий Алтай». На экспозиции представлены символы археологического прошлого, мистического реализма, мифологические образы, наследие кочевников и памятники Пазырыкской культуры.

Более 70 работ на оценку зрителей предоставили мастера из Горного Алтая. Местный умелец Аржан Ютеев создал экспозицию по мотивам золота скифов, художник Аржан Кухаев отдаёт предпочтение эпохе кочевой цивилизации и расширяет у гостей границы о представлении алтайских народов и их культуры.

По словам генерального директора курорта Владимира Щербинина, здесь развивают не только туристическую дестинацию, но и пространство, объединяющее граждан из разных стран, регионов и их культурные коды.

«С сентября прошлого года в отеле проходила экспозиция работ Даши Намдакова, а также были представлены работы пяти художников региона: Валерия Тебекова, Сергея Дыкова, Амыра Укачина, Владимира Ельникова и Валерия Октября», - рассказал Владимир Щербинин.

Торжественное открытие выставки посетили министр туризма Эрчим Сарбашев и министр культуры Республики Алтай Ольга Антарадонова. Они объяснили культурную роль курорта «Манжерок» – за последние годы место объединяет бизнесменов и деятелей искусства.

«Эти работы представляют собой новое прочтение нашей культуры, иной взгляд на памятники Пазырыкской культуры и эпоху кочевой цивилизации. Благодарен курорту «Манжерок» за выделенную для экспозиции площадку и предоставленную жителям и гостям региона возможность ближе познакомиться с нашим уникальным наследием. Курорт становится одним из центров культурного притяжения и вносит большой вклад в популяризацию истории и традиций», - заявил Эрчим Сарбашев.

Выставка «Стерегущий Алтай» соединяет в себе несколько витков эпох. Здесь можно увидеть копии произведений пазырыкского периода – золотые бляхи в виде барса, оленя, орлов-грифонов, фигуры хищных зверей, конскую упряжь, наконечники стрел, ювелирные украшения и даже золотых оленей.

Над изображениями зверей трудился Аржан Кухаев. В том числе он приложил руку к созданию украшений Укокской принцессы, изучил технологии плавки руды и ковки металла, применяемые в древности. Аржан Кухаев представил новые работы серии «Тенгри» с древнетюркскими надписями.