«Главное – участие самих жителей»: дом на Андриена Лежена в Новосибирске вошёл в программу по благоустройству

Фото: Любовь Карасёва

Ремонт дворов по федеральной программе «Формирование комфортной городской среды» идёт в Новосибирске с 2017 года. С 25 июля были начаты работы по благоустройству придомовой территории многоэтажки на улице Андриена Лежена, 15. Проверку качества работ провели депутаты Совета депутатов города Новосибирска, депутатское объединение «Единая Россия» Игорь Титаренко и Ирина Беспечная.

Главная задача «комфортной среды» – развитие муниципалитетов не только в Новосибирской области, но и по всей стране. Это проект занимается обустройством, прежде всего придомовых пространств, и, как отмечают организаторы, самое главное в проекте – это участие жителей.

«Мы сейчас видим, что житель, кто бы он ни был – старший по дому или активист. Они могут поучаствовать в этом проекте, посмотреть нормативы, сформировать перечень тех элементов, которые будут установлены на детской или спортивной площадках», – рассказал депутат Игорь Титаренко.

На проект благоустройства было выделено 8,7 миллионов и по плану в перечень работ на Андриена Лежена, 15 входит монтаж детской площадки, озеленение территории, асфальтирование дорожек, установка освещения и водоотводного лотка.

Заявка была подана ещё в 2017 году, но в позапрошлом году работу отложили из-за вопроса с будущим парком. Изначально проект хотели завершить в полном объёме в 2022 году. Однако территория дома тесно граничит с зоной, которую благоустраивают другие подрядчики по национальному проекту формирования современной городской среды парка «Каменка».

«Мы посмотрели на то, как идёт темп выполнения работ (прим. проекта «Формирование комфортной городской среды» парка «Каменка») и выразили опасение, что в этом году мы в полном объёме не сможем уложить асфальт. Мы боимся, что потом зайдут те же самые подрядные организации парка и разрушат наше новое асфальтобетонное покрытие, либо где-то ещё на границе с территорией возникнут вопросы», – поделилась Наталья Коженкова, заместитель начальника департамента энергетики, жилищного и коммунального хозяйства мэрии Новосибирска.

Именно поэтому было принято решение поделить работы на два этапа. В 2022 году будет выполнена часть пересадки кустарников, обустройства детской площадки и установки освещения. А уже в следующем году после того, как парк завершит свои работы, подрядчики вернутся, чтобы всё заасфальтировать.

«Этот проект жители дома ждали много лет. Они многое на территории этого дома сделали сами. И, конечно, им не хватало чего-то. Можно посадить розы, деревья, но что-то глобальное, как, например, та же площадка – это дорогостоящее удовольствие. И очень здорово, что есть такой проект», – отметила депутат Ирина Беспечная.

Сейчас управление технического надзора вместе со специалистами активно проверяют качество каждого установленного элемента детской площадки в соответствии с ГОСТами и САНПИНами для общественной безопасности. Гарантийный срок составит от 3 до 5 лет, в зависимости от элементов благоустройства. Подрядчик обязуется за свой счёт устранить дефекты напольного покрытия или площадки, которые войдут в период гарантийного срока. После его истечения территорию будут содержать жители дома.