Недвижимость
Бизнес
Политика
Спорт
Афиша
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Юрист отвечает
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Убийство 17-летней девушки в Новосибирске
Ново-Сибирские открытия – 85
Финансовая грамотность
Гений места
Коронавирус в Новосибирске
Убийство 17-летней девушки в Новосибирске
Ново-Сибирские открытия – 85
Финансовая грамотность
Гений места
Коронавирус в Новосибирске

Лента новостей

общество

«Главное – участие самих жителей»: дом на Андриена Лежена в Новосибирске вошёл в программу по благоустройству

Фото «Главное – участие самих жителей»: дом на Андриена Лежена в Новосибирске вошёл в программу по благоустройству
Фото «Главное – участие самих жителей»: дом на Андриена Лежена в Новосибирске вошёл в программу по благоустройству

Фото: Любовь Карасёва

Ремонт дворов по федеральной программе «Формирование комфортной городской среды» идёт в Новосибирске с 2017 года. С 25 июля были начаты работы по благоустройству придомовой территории многоэтажки на улице Андриена Лежена, 15. Проверку качества работ провели депутаты Совета депутатов города Новосибирска, депутатское объединение «Единая Россия» Игорь Титаренко и Ирина Беспечная.

Главная задача «комфортной среды» – развитие муниципалитетов не только в Новосибирской области, но и по всей стране. Это проект занимается обустройством, прежде всего придомовых пространств, и, как отмечают организаторы, самое главное в проекте – это участие жителей.

Фото «Главное – участие самих жителей»: дом на Андриена Лежена в Новосибирске вошёл в программу по благоустройству 2

«Мы сейчас видим, что житель, кто бы он ни был – старший по дому или активист. Они могут поучаствовать в этом проекте, посмотреть нормативы, сформировать перечень тех элементов, которые будут установлены на детской или спортивной площадках», – рассказал депутат Игорь Титаренко.

На проект благоустройства было выделено 8,7 миллионов и по плану в перечень работ на Андриена Лежена, 15 входит монтаж детской площадки, озеленение территории, асфальтирование дорожек, установка освещения и водоотводного лотка.

Фото «Главное – участие самих жителей»: дом на Андриена Лежена в Новосибирске вошёл в программу по благоустройству 3

Заявка была подана ещё в 2017 году, но в позапрошлом году работу отложили из-за вопроса с будущим парком. Изначально проект хотели завершить в полном объёме в 2022 году. Однако территория дома тесно граничит с зоной, которую благоустраивают другие подрядчики по национальному проекту формирования современной городской среды парка «Каменка».

«Мы посмотрели на то, как идёт темп выполнения работ (прим. проекта «Формирование комфортной городской среды» парка «Каменка») и выразили опасение, что в этом году мы в полном объёме не сможем уложить асфальт. Мы боимся, что потом зайдут те же самые подрядные организации парка и разрушат наше новое асфальтобетонное покрытие, либо где-то ещё на границе с территорией возникнут вопросы», – поделилась Наталья Коженкова, заместитель начальника департамента энергетики, жилищного и коммунального хозяйства мэрии Новосибирска.

Фото «Главное – участие самих жителей»: дом на Андриена Лежена в Новосибирске вошёл в программу по благоустройству 4

Именно поэтому было принято решение поделить работы на два этапа. В 2022 году будет выполнена часть пересадки кустарников, обустройства детской площадки и установки освещения. А уже в следующем году после того, как парк завершит свои работы, подрядчики вернутся, чтобы всё заасфальтировать.

«Этот проект жители дома ждали много лет. Они многое на территории этого дома сделали сами. И, конечно, им не хватало чего-то. Можно посадить розы, деревья, но что-то глобальное, как, например, та же площадка – это дорогостоящее удовольствие. И очень здорово, что есть такой проект», – отметила депутат Ирина Беспечная.

Фото «Главное – участие самих жителей»: дом на Андриена Лежена в Новосибирске вошёл в программу по благоустройству 5

Сейчас управление технического надзора вместе со специалистами активно проверяют качество каждого установленного элемента детской площадки в соответствии с ГОСТами и САНПИНами для общественной безопасности. Гарантийный срок составит от 3 до 5 лет, в зависимости от элементов благоустройства. Подрядчик обязуется за свой счёт устранить дефекты напольного покрытия или площадки, которые войдут в период гарантийного срока. После его истечения территорию будут содержать жители дома.

 

Хотите видеть больше интересных новостей?
Добавьте наш канал в избранное в Google News и Яндекс Новости:

Автор:
Любовь Карасева
журналист

0

Теги

благоустройство
горсовет
яндекс.дзен

Новости партнеров

Новости партнеров

Сейчас читают

13194
Добрались до "святого": в России ввели новый запрет по отпускам с 18 июля 2022 года
11540
Выплаты школьникам в 2022: как семьям с детьми получить материальную помощь к 1 сентября
11112
Под Новосибирском неизвестный 14 раз ударил молодую девушку ножом
9921
В Новосибирске участок соснового бора на берегу Оби продают за 45 млн рублей
7942
«Влюблён»: что известно о подозреваемом в убийстве 17-летней девушки в Новосибирске
7014
Издеваются как могут: семьи с детьми могут оставить без выплаты 10000 рублей к школе
6991
3 раза МВД отказало матери убитой в Новосибирске 17-летней девушки возбуждать дело на убийцу дочери