Топ- 4 работы самых маленьких художников конкурса «Мир глазами детей»

В Новосибирске продолжается конкурс детских рисунков «Мир глазами детей». Проявить себя может любой желающий в возрасте от 3 до 14 лет.

Несмотря на высокий уровень конкуренцию с более старшими соперниками, рисунки маленьких дарований не остаются не замеченными. Наша подборка творчества самых юных художников Новосибирска.

Екатерина Сухоносенко – 4 года

Дарина Тимофеева – 5 лет

Ксения Рублева – 5 лет

Алёна Шувье – 5 лет

Ознакомиться с работами других мастеров и отдать свой голос за понравившуюся можно на официальном сайте конкурса.

К участию принимаются работы, выполненные в любой технике: цветными карандашами, фломастерами, гуашью, акварелью, пастелью и так далее. Главное, чтобы работа отражала позицию мирного и дружелюбного существования на планете. К участию в конкурсе не принимаются рисунки, выполненные с применением программ для графического моделирования и дизайна.

Заявки на участие принимаются с 1 апреля по 31 мая 2024 года. Рисунки юных новосибирцев будут размещены на официальном сайте конкурса для проведения онлайн-голосования. Каждую пятницу будут выбраны три рисунка, лидирующие по количеству лайков. Работы 27 финалистов станут известны 31 мая 2024 года.

Рисунки лидеров конкурса станут участниками выставки, которая пройдёт в День защиты детей, 1 июня, на Михайловской набережной. Все гости праздника смогут проголосовать за понравившуюся работу, сканировав QR-код возле экспозиции. Имена трёх победителей будут оглашены на мероприятии — они получат приятные призы.

Кроме того, автор каждой работы конкурса «Мир глазами детей» получит памятные подарки за участие на празднике от СибФМ Group.

Пусть каждый рисунок станет маленьким шедевром, отражающим уникальный взгляд ребёнка на окружающую действительность.